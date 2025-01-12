Продолжение триллера «Простая просьба» с Блейк Лайвли выйдет в 2025 году

Режиссёр криминального триллера «Простая просьба» Пол Фиг сообщил, что продолжение ленты выйдет уже в этом году. В опубликованном посте постановщик опроверг слухи, что сиквел картины был отложен на неопределённый срок.

Фиг добавил, что производство продолжения идёт согласно графику. Точная дата премьеры сиквела «Простой просьбы» пока не раскрывается. Больше подробностей станет известно позже.

Оригинальная лента рассказывает о Стефани, маме-блогере из маленького городка, которая оказывает подруге простую услугу: но после та бесследно исчезает. Вместе с мужем пропавшей Стефани пытается докопаться до истины.

В фильме снялись Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс, Иэн Хо, Джошуа Сатине, Дастин Миллиган и другие.