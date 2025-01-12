Верховный суд США поддержит запрет TikTok — решение вынесут 19 января

Как сообщают журналисты издания Reuters, Верховный суд США поддержит запрет TikTok. До этого соответствующий закон уже подписали Сенат и действующий президент страны Джо Байден.

Официальное решение будет вынесено уже 19 января. Вероятно, в этот же день соцсеть удалят из цифровых магазинов на территории США. Представители TikTok заявили, что случае введения запрета прекратят работу приложения в стране.

Власти Штатов хотят запретить TikTok, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Кроме того, упоминается и «необходимость защиты граждан от угроз со стороны других враждебных государств».