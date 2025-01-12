В Калифорнии сгорел реальный прототип дома Майкла из GTA 5

7 января правительство Лос-Анджелеса объявило чрезвычайное положение в городе после того, как в районе Пасифик-Палисейдс вспыхнул мощный лесной пожар. В результате происшествия было уничтожено множество домов и другого имущества жителей города.

Фото: DramaAlert/X (ранее Twitter)

Как сообщают СМИ, пламя также поглотило дом, который выступил прототипом жилища Майкла из GTA 5. Здание стало достопримечательностью для фанатов игры, поскольку в нём разворачивались многие важные сюжетные события. Однако на опубликованном снимке видно, что пожар полностью разрушил как сам дом, так и территорию вокруг него.

Пожары в Лос-Анджелесе длятся уже несколько дней и не прекращаются до сих пор. По данным службы пожарной охраны города, сейчас под угрозой находятся более 10 тыс. домохозяйств.