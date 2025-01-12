Сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили $ 500 млн

По итогам четвёртых выходных сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили отметку в $ 540 млн. Большая часть кассы приходится на Северную Америку — в США и Канаде лента собрала около $ 190 млн.

Таким образом, анимационный фильм приближается к финальным прогнозам аналитиков, которые предрекали ленте общие сборы в районе $ 600 млн. Этой цифры может хватить, чтобы окупить картину с бюджетом в $ 200 млн и отдельными затратами на маркетинг.

Сейчас лента выступает в три раза хуже ремейка («Король лев»), который в 2019 году заработал в кинотеатрах около $ 1,66 млрд. Аналитики связывают это со смешанными отзывами зрителей и конкурентами в лице «Соника 3 в кино», «Носферату» и «Моаны 2».