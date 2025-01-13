Фильм «Финист. Первый богатырь» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, лента «Финист. Первый богатырь» возглавила кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные картина стала самой высокой по сборам и принесла 302,5 млн рублей.

Второе место заняла кинокартина «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича», собрав 299 млн рублей за уикенд. Третье место забрали «Ёлки 11» со сборами в 83,2 млн рублей за минувшие выходные.

«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие — оно привело его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправились молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.