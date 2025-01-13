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Фильм «Финист. Первый богатырь» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Финист. Первый богатырь» возглавил кинопрокат России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, лента «Финист. Первый богатырь» возглавила кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные картина стала самой высокой по сборам и принесла 302,5 млн рублей.

Второе место заняла кинокартина «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича», собрав 299 млн рублей за уикенд. Третье место забрали «Ёлки 11» со сборами в 83,2 млн рублей за минувшие выходные.

«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие — оно привело его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправились молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

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