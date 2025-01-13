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Актёр Михаил Боярский не госпитализирован — он сыграл в театральной постановке

Актёр Михаил Боярский не госпитализирован — он сыграл в театральной постановке
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В последние дни в СМИ стали появляться новости о плохом состоянии здоровья актёра Михаила Боярского. Ситуация якобы оказалась настолько сложной, что артиста пришлось госпитализировать.

Через небольшой промежуток времени эту информацию отверг сын актёра, Сергей. По его словам, отец самостоятельно обратился в больницу для планового обследования и провёл компьютерную томографию легких.

Слова Сергея подтвердились, поскольку Михал Боярский сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета: в постановке актёр исполнил роль герцога веронского Эскала, а информация, распространяемая в СМИ, оказалась ложной.

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