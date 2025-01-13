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Джулия Гарнер раскрыла ироничный факт о своём персонаже из ленты «Фантастическая четвёрка»

Роль женской версии Серебряного Сёрфера в фильме «Фантастическая четвёрка» исполнит актриса Джулия Гарнер, известная по «Озарку» и другим проектам. В интервью её попросили рассказать о своей героине.

По словам Гарнер, её персонаж… «блестит». Такую крайне удивительную деталь актриса раскрыла по просьбе журналиста, поскольку она попросту не может рассказать больше.

Знаете, она… блестящая. Но все Серебряные Сёрферы блестящие, так что это тебе ничего не даст. Прости. Так что подождём и посмотрим. Но я в восторге от персонажа.

Напомним, Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман.

Премьера кинокомикса состоится 25 июля 2025 года.