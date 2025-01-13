Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джулия Гарнер раскрыла ироничный факт о своём персонаже из ленты «Фантастическая четвёрка»

Джулия Гарнер раскрыла ироничный факт о своём персонаже из ленты «Фантастическая четвёрка»
Аудио-версия:
Комментарии

Роль женской версии Серебряного Сёрфера в фильме «Фантастическая четвёрка» исполнит актриса Джулия Гарнер, известная по «Озарку» и другим проектам. В интервью её попросили рассказать о своей героине.

По словам Гарнер, её персонаж… «блестит». Такую крайне удивительную деталь актриса раскрыла по просьбе журналиста, поскольку она попросту не может рассказать больше.

Знаете, она… блестящая. Но все Серебряные Сёрферы блестящие, так что это тебе ничего не даст. Прости. Так что подождём и посмотрим. Но я в восторге от персонажа.

Напомним, Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман.

Премьера кинокомикса состоится 25 июля 2025 года.

Материалы по теме
Самые ожидаемые фильмы 2025 года
Самые ожидаемые фильмы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android