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В Fortnite скоро пройдёт коллаборация c Devil May Cry — инсайдеры

В Fortnite скоро пройдёт коллаборация c Devil May Cry — инсайдеры
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В последние дни инсайдеры и датамайнеры особенно активные: они говорят, что скоро в Fortnite пройдёт коллаборация с Devil May Cry. Впервые о потенциальном кроссовере заговорили ещё в 2023 году.

У инсайдеров пока нет даже примерной информации о том, как пройдёт этот кроссовер. По словам Wensoing, Capcom и Epic Games уже ведут переговоры о добавлении персонажей культовой франшизы в королевскую битву. Надеемся, что Данте дело не ограничится!

Во время коллабораций дело обычно не заканчивается только обликами — в игре также появляются новые эмоции, граффити, косметический предмет, заменяющий кирку, и многое другое.

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