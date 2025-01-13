В Fortnite скоро пройдёт коллаборация c Devil May Cry — инсайдеры

В последние дни инсайдеры и датамайнеры особенно активные: они говорят, что скоро в Fortnite пройдёт коллаборация с Devil May Cry. Впервые о потенциальном кроссовере заговорили ещё в 2023 году.

У инсайдеров пока нет даже примерной информации о том, как пройдёт этот кроссовер. По словам Wensoing, Capcom и Epic Games уже ведут переговоры о добавлении персонажей культовой франшизы в королевскую битву. Надеемся, что Данте дело не ограничится!

Во время коллабораций дело обычно не заканчивается только обликами — в игре также появляются новые эмоции, граффити, косметический предмет, заменяющий кирку, и многое другое.