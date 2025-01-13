«Мне недоплачивают»: звезда «Тихого места» Джимон Хонсу — о трудном финансовом положении

Во время недавнего интервью актёр Джимон Хонсу, известный по фильмам «Гладиатор», «Стражи Галактики», «Тихое место» и другим, рассказал, что ему не хватает на комфортную жизнь.

Несмотря на то что Джимона дважды номинировали на «Оскар», да и приглашают его в картины часто, ему якобы «недоплачивают», из-за чего возникают финансовые трудности.

Я работаю в этом бизнесе и снимаюсь в фильмах уже более двух десятилетий… и всё же я по-прежнему испытываю финансовые трудности. Мне определённо недоплачивают.

Ещё актёр считает, что он доложен был забрать заветную статуэтку за роль в ленте «Амистад», но этого не случилось из-за «системного расизма».