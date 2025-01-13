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«Я благодарен вам»: режиссёр «Игры в кальмара» — о любимчике фанатов по имени Танос

«Я благодарен вам»: режиссёр «Игры в кальмара» — о любимчике фанатов по имени Танос
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Второй сезон популярного сериала «Игра в кальмара» стал более обсуждаемым в том числе благодаря появлению яркого персонажа, рэпера по имени Танос.

По словам режиссёра шоу Хван Дон Хёка, он рад, что герой полюбился всем зрителям. Постановщик пошутил, что имя Танос не очень подходит рэперу, зато оно отлично работает для массовой аудитории и узнаваемости.

Это имя не очень подходит рэперу, оно было создано для того, чтобы сделать его персонажем, которого могли бы полюбить фанаты по всему миру. Но я так благодарен вам, что он получает столько внимания и любви.

Второй сезон «Игры в кальмара» доступен на Netflix с субтитрами и озвучкой на русском языке. Третий сезон выйдет в этом году и станет финальным.

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