На нанесение грима Биллу Скарсгарду для «Носферату» уходило 4 часа и 70 протезов

Фильм «Носферату» Роберта Эггерса уже вышел в кинотеатрах, в том числе и в российских. Во время интервью THR гримёр Дэвид Уайт рассказал, что на нанесение грима Биллу Скарсгарду, сыгравшего роль Носферату, уходило по 4 часа.

Ещё для этого требовалось 70 протезов, которые устанавливали в том числе и на лице актёра.

Билл очень высокий, он очень стройный, обаятельный и по-настоящему весёлый парень. Я помню, как во время первого сеанса грима этот милый, обаятельный молодой парень начал исчезать, и появлялся кто-то другой. За четыре часа он превратился в очень мрачного персонажа.

«Носферату» — ремейк немецкой киноленты 1922 года. Фильм рассказывает историю девушки, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов». Вместе с Биллом в картине сыграли Николас Холт и Лили-Роуз Депп.