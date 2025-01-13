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«Не попал в аудиторию»: режиссёр «Флэша» раскрыл ещё одну причину провала фильма

«Не попал в аудиторию»: режиссёр «Флэша» раскрыл ещё одну причину провала фильма
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Фильм «Флэш» провалился в прокате, собрав $ 271 млн при бюджете в $ 200 млн. По поводу провала ленты поговорил её режиссёр Андрес Мускетти. Он заявил, что картина просто не попала в аудиторию.

По словам постановщика, лента не понравилась сразу всем четырём зрительским сегментам: мужчинам старше 25 лет, мужчинам младше 25 лет, женщинам старше 25 лет и женщинам младше 25 лет.

«Флэш» провалился, помимо прочих причин, ещё и потому, что это был фильм, который не понравился всем четырём сегментам. Когда вы тратите $ 200 млн на создание фильма, Warner Bros. хочет, чтобы в кинотеатры ходила даже ваша бабушка.

Мускетти отметил, что люди «не так сильно переживают» из-за Флэша, как из-за других любимых персонажей DC. Он отметил, что безразличие к персонажу и, следовательно, к ленте, особенно актуально для женщин в возрасте до 25 лет и старше.

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