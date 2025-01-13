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У режиссёра «Носферату» Роберта Эггерса есть идея о научно-фантастическом фильме

У режиссёра «Носферату» Роберта Эггерса есть идея о научно-фантастическом фильме
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Режиссёр «Носферату», «Ведьмы» и «Маяка» Роберт Эггерс в недавнем интервью рассказал, что у него есть идея о фильме в научно-фантастическом сеттинге, однако она вряд ли осуществится в ближайшее время.

По словам Эггерса, «его странный фильм» будет выбиваться из трендов: в них ремейки, продолжения и крупнобюджетные фильмы ужасов.

Если оглянуться на 2024 год, то всё ещё было много продолжений, ремейков и фильмов ужасов с определённым бюджетом, которые хорошо себя показали. Так что я думаю, мой странный научно-фантастический фильм вряд ли как-то реализуется в ближайшее время.

Лента «Носферату» уже доступна для просмотра как в зарубежных, так и в российских кинотеатрах.

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