Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер всегда мечтал сняться в хорроре

В недавнем интервью звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер рассказал, что он всегда тяготел к хоррор-фильмам. Актёр давно мечтает сняться в чём-то подобным, но его не приглашают в проекты этого жанра.

По словам Швиммера, особенно ему нравятся комедийные фильмы ужасов.

Я всегда был поклонником ужасов, особенно комедийных ужасов. Этот жанр меня очень увлекает. Я настоящий фанат, но меня никогда не просили сниматься в таких фильмах.

Дэвид снялся в новом сезоне сериала-антологии «Ужастики», который вышел на днях, и его цель осуществилась с помощью шоу.

Шоураннер проекта Роб Леттерман рассказал, что он с большим удовольствием поработал со Швиммером над картиной. Его команде нравится брать в драматические или хоррор-проекты комедийных актёров.