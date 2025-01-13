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Новые составы Spirit, BB и PV — стали известны все участники DreamLeague S25 по «Доте»

Завершились все региональные отборочные к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Всего на турнире сыграют 16 команд, четыре из которых получили прямые приглашения, основанные на EPT-рейтинге.

Все участники DL S25 по «Доте»:

PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;

Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;

AVULUS (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

Tundra Esports (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

Gaimin Gladiators (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

Team Spirit (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;

— победитель квалификации в Восточной Европе; 9Pandas (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;

— победитель квалификации в Восточной Европе; Chimera Esports (Восточная Европа) — победитель квалификации на Ближнем Востоке;

— победитель квалификации на Ближнем Востоке; Yakult's Brothers (Китай) — победитель квалификации в Китае;

Xtreme Gaming (Китай) — победитель квалификации в Китае;

Aurora Gaming (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;

BOOM Esports (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;

Shopify Rebellion (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;

HEROIC (Южная Америка) — победитель квалификации в Южной Америке.

Престижный ивент DL S25 по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют 20 860 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.