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Полный список команды DreamLeague Season 25 по Dota 2 (Дримлига по «Доте»)

Новые составы Spirit, BB и PV — стали известны все участники DreamLeague S25 по «Доте»
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Завершились все региональные отборочные к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Всего на турнире сыграют 16 команд, четыре из которых получили прямые приглашения, основанные на EPT-рейтинге.

Все участники DL S25 по «Доте»:

  • PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;
  • BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;
  • Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
  • Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
  • AVULUS (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • Tundra Esports (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • Gaimin Gladiators (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • Team Spirit (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
  • 9Pandas (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
  • Chimera Esports (Восточная Европа) — победитель квалификации на Ближнем Востоке;
  • Yakult's Brothers (Китай) — победитель квалификации в Китае;
  • Xtreme Gaming (Китай) — победитель квалификации в Китае;
  • Aurora Gaming (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
  • BOOM Esports (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
  • Shopify Rebellion (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;
  • HEROIC (Южная Америка) — победитель квалификации в Южной Америке.

Престижный ивент DL S25 по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют 20 860 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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