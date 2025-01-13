Новые составы Spirit, BB и PV — стали известны все участники DreamLeague S25 по «Доте»
Завершились все региональные отборочные к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Всего на турнире сыграют 16 команд, четыре из которых получили прямые приглашения, основанные на EPT-рейтинге.
Все участники DL S25 по «Доте»:
- PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;
- BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;
- Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
- Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
- AVULUS (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
- Tundra Esports (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
- Gaimin Gladiators (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
- Team Spirit (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
- 9Pandas (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
- Chimera Esports (Восточная Европа) — победитель квалификации на Ближнем Востоке;
- Yakult's Brothers (Китай) — победитель квалификации в Китае;
- Xtreme Gaming (Китай) — победитель квалификации в Китае;
- Aurora Gaming (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
- BOOM Esports (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
- Shopify Rebellion (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;
- HEROIC (Южная Америка) — победитель квалификации в Южной Америке.
Престижный ивент DL S25 по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют 20 860 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.
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