G2 Esports укомплектовала состав по Counter-Strike 2

Европейская киберспортивная организация G2 Esports представила пятого игрока состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Представители G2 подтвердили, что место Николы NiKo Ковача в ростере займёт израильский киберспортсмен Никита HeavyGod Мартыненко. В прошлом году израильтянин с украинскими корнями представлял российский состав Cloud9, с которым он отобрался на престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024.

Состав G2 по CS2:

Илья m0NESY Осипов;

Неманья huNter- Ковач;

Марио malbsMd Самайоа;

Януш Snax Погожельски;

Никита HeavyGod Мартыненко;

Виктор TaZ Войтас (тренер).

Ранее Никола NiKo Ковач перешёл в состав Team Falcons по CS2, к которому также присоединились три игрока из HEROIC.