G2 Esports укомплектовала состав по Counter-Strike 2
Европейская киберспортивная организация G2 Esports представила пятого игрока состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Представители G2 подтвердили, что место Николы NiKo Ковача в ростере займёт израильский киберспортсмен Никита HeavyGod Мартыненко. В прошлом году израильтянин с украинскими корнями представлял российский состав Cloud9, с которым он отобрался на престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024.
Состав G2 по CS2:
- Илья m0NESY Осипов;
- Неманья huNter- Ковач;
- Марио malbsMd Самайоа;
- Януш Snax Погожельски;
- Никита HeavyGod Мартыненко;
- Виктор TaZ Войтас (тренер).
Ранее Никола NiKo Ковач перешёл в состав Team Falcons по CS2, к которому также присоединились три игрока из HEROIC.
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