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G2 Esports укомплектовала состав по Counter-Strike 2

G2 Esports укомплектовала состав по Counter-Strike 2
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Европейская киберспортивная организация G2 Esports представила пятого игрока состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Представители G2 подтвердили, что место Николы NiKo Ковача в ростере займёт израильский киберспортсмен Никита HeavyGod Мартыненко. В прошлом году израильтянин с украинскими корнями представлял российский состав Cloud9, с которым он отобрался на престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024.

Состав G2 по CS2:

  • Илья m0NESY Осипов;
  • Неманья huNter- Ковач;
  • Марио malbsMd Самайоа;
  • Януш Snax Погожельски;
  • Никита HeavyGod Мартыненко;
  • Виктор TaZ Войтас (тренер).

Ранее Никола NiKo Ковач перешёл в состав Team Falcons по CS2, к которому также присоединились три игрока из HEROIC.

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