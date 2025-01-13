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YouTube и Pornhub — где авторы больше зарабатывают за просмотры видео

Блогерша сравнила заработки на YouTube и Pornhub
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Популярная блогерша Зара Дар поделилась информацией о монетизации своих роликов на двух платформах: YouTube и Pornhub. Девушка выкладывает на сайты познавательные видео о машинном обучении и смежных темах, рассказывая об искусственном интеллекте наиболее простым языком.

Как оказалось, изначально предназначенный для эротического контента Pornhub платит девушке практически в три раза больше. Так, за ролик с 1 млн просмотров Зара Дар получила около $ 1000 с площадки, тогда как YouTube выплатил ей около $ 340.

Статистика выплат на Pornhub и YouTube за 1 млн просмотров

Статистика выплат на Pornhub и YouTube за 1 млн просмотров

Фото: Соцсети Зары Дар

Люди могут этого не знать, но я публикую одни и те же познавательные видеоролики как на YouTube, так и на Pornhub. На YouTube обычно приходится больше просмотров, однако доход от рекламы на 1 миллион просмотров на Pornhub почти в три раза выше.

Это уже не первый случай, когда конкурирующие с YouTube площадки приносят больше выручки своим создателям. Ранее многие крупные блогеры сообщали, что спонсорские контракты, рекламные блоки и другие способы дохода приносят куда больше денег, чем встроенная монетизация платформы.

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