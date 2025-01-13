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Финалист The International запустил лигу для лучших игроков в Dota 2

Финалист The International запустил лигу для лучших игроков в Dota 2
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Финалист The International 2016 и The International 2022 Роман Resolut1on Фоминок анонсировал запуск закрытой лиги для лучших игроков в Dota 2. Информация появилась в социальных сетях украинского киберспортсмена.

Резолюшн представил EDL (Eternal Dota League) — закрытую лигу, где профессионалы и перспективные игроки смогут практиковаться без таких проблем матчмейкинга «Доты», как токсичность, читеры и «переливеры». EDL будет отличаться своей собственной рейтинговой системой и жёстким контролем качества матчей.

Лига будет состоять из двух дивизионов. В первом дивизионе будут выступать киберспортсмены, а во втором — перспективные игроки и полупрофессионалы с рангом не ниже топ-1500 Европы.

В рамках каждого EDL-сезона, которые будут длиться 45 дней, три лучших игрока двух дивизионов будут получать денежные призы. Распределение следующее: топ-1 в первом дивизионе — $ 4 тыс., топ-2 — $ 2,1 тыс., топ-3 — $ 1,5 тыс.; топ-1 во втором дивизионе — $ 1 тыс.; топ-2 — $ 700; топ-3 — $ 500. Организаторы уточняют, что далее призовой фонд будет увеличиваться.

Попасть в один из дивизионов лиги можно будет только благодаря прямому приглашению либо от организатора, либо от действующего игрока EDL.

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