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Минкульт России не будет финансировать сериалы в этом году

Минкульт России не будет финансировать сериалы в этом году
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По данным издания НСН, Минкульт России в 2025 году откажется от финансирования сериалов, увеличив поддержку производства документальных и анимационных фильмов. В Минкульте решили сменить приоритеты.

В 2025 году уникальные авторские мультфильмы намерены финансировать в 400 тысяч рублей за одну минуту. В прошлом году на это было заложено лишь 350 тысяч рублей. При этом минуту анимационного сериала оценили в 300 тысяч рублей.

Лимит финансовой поддержки для полнометражного фильма может составлять 100 млн рублей, либо до 70% затрат на производство. Аналогичную сумму максимально могут выделить на создание фильма для детей.

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