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Сериал Девушки с Макаровым, пятый сезон (5-й сезон): дата выхода, когда выйдет на ТНТ

Пятый сезон сериала «Девушки с Макаровым» от ТНТ стартует 20 января
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Телеканал ТНТ раскрыл дату выхода пятого сезона сериала «Девушки с Макаровым». Комедийное шоу вернётся уже 20 января в 21:00, в него вновь войдёт 20 эпизодов. Это будет большой финал проекта.

Пятый сезон сериала «Девушки с Макаровым» расскажет о последних приключениях майора полиции Павла Макарова, которому предстоит столкнуться со сложнейшим испытанием в жизни — отцовством. Тем временем на работе главной проблемой в районе Бутово окажется новый сильный наркотик, который начинает распространяться на всю Москву.

Вместе с Павлом Майковым к главным ролям в сериале также вернутся Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева, Елена Полянская, Георгий Дронов, Сергей Астахов и другие актёры.

Постер пятого сезона сериала «Девушки с Макаровым»

Фото: ТНТ

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