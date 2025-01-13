Пятый сезон сериала «Девушки с Макаровым» от ТНТ стартует 20 января

Телеканал ТНТ раскрыл дату выхода пятого сезона сериала «Девушки с Макаровым». Комедийное шоу вернётся уже 20 января в 21:00, в него вновь войдёт 20 эпизодов. Это будет большой финал проекта.

Пятый сезон сериала «Девушки с Макаровым» расскажет о последних приключениях майора полиции Павла Макарова, которому предстоит столкнуться со сложнейшим испытанием в жизни — отцовством. Тем временем на работе главной проблемой в районе Бутово окажется новый сильный наркотик, который начинает распространяться на всю Москву.

Вместе с Павлом Майковым к главным ролям в сериале также вернутся Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева, Елена Полянская, Георгий Дронов, Сергей Астахов и другие актёры.

Постер пятого сезона сериала «Девушки с Макаровым»