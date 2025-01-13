«Волшебник Изумрудного города» вошёл в топ-8 самых кассовых фильмов в истории России
13 января сборы фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» превысили отметку в 2,9 млрд рублей. Лента продолжает лидировать в российском прокате, уверенно собирая кассу спустя 13 дней после запуска.
Таким образом, фантастическая картина уже вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в истории России. Сейчас лента занимает восьмую строчку, обходя «Мстителей: Финал» и ремейк «Короля льва».
В ближайшее время лента также обойдёт спортивную драму «Движение вверх» и кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой».
Самые кассовые фильмы в истории проката России
- «Чебурашка» (2022) — 6,79 млрд рублей
- «Холоп 2» (2024) — 3,82 млрд рублей
- «Аватар» (2009) — 3,5 млрд рублей
- «Холоп» (2019) — 3,08 млрд рублей
- «Бременские музыканты» (2024) — 3,03 млрд рублей
- «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — 2,99 млрд рублей
- «Движение вверх» (2017) — 2,97 млрд рублей
- «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (2025) — 2,90 млрд рублей
- «Король Лев» (2019) — 2,64 млрд рублей
- «Мстители: Финал» (2019) — 2,59 млрд рублей.
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