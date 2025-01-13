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«Волшебник Изумрудного города» вошёл в топ-8 самых кассовых фильмов в истории России

13 января сборы фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» превысили отметку в 2,9 млрд рублей. Лента продолжает лидировать в российском прокате, уверенно собирая кассу спустя 13 дней после запуска.

Таким образом, фантастическая картина уже вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в истории России. Сейчас лента занимает восьмую строчку, обходя «Мстителей: Финал» и ремейк «Короля льва».

В ближайшее время лента также обойдёт спортивную драму «Движение вверх» и кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой».

Самые кассовые фильмы в истории проката России