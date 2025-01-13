«Мы видели сообщения»: в Кремле знают, что про Владимира Путина собираются снять фильм

Несколько дней назад стало известно, что американский актёр Джуд Лоу, известный по «Шерлоку Холмсу» и «Фантастическим тварям», сыграет Владимира Путина в фильме «Кремлёвский волшебник» — экранизации одноимённой книги Джулиано да Эмполи.

Эта новость вызвала резонанс в СМИ, и на неё отреагировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле знают о планах снять ленту, в которой Джуд Лоу сыграет тогда ещё будущего президента России.

Мы видели сообщения такие, но нам об этом ничего не известно. В Кремль никто не обращался.

Даты выхода у экранизации «Кремлёвского волшебника» пока что нет. Главную роль в фильме исполнит Пол Дано — он воплотит образ политтехнолога Вадима Баранова, который в 1990-х становится советником будущего президента России.