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«Мы видели сообщения»: в Кремле знают, что про Владимира Путина собираются снять фильм

«Мы видели сообщения»: в Кремле знают, что про Владимира Путина собираются снять фильм
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Несколько дней назад стало известно, что американский актёр Джуд Лоу, известный по «Шерлоку Холмсу» и «Фантастическим тварям», сыграет Владимира Путина в фильме «Кремлёвский волшебник» — экранизации одноимённой книги Джулиано да Эмполи.

Эта новость вызвала резонанс в СМИ, и на неё отреагировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле знают о планах снять ленту, в которой Джуд Лоу сыграет тогда ещё будущего президента России.

Мы видели сообщения такие, но нам об этом ничего не известно. В Кремль никто не обращался.

Даты выхода у экранизации «Кремлёвского волшебника» пока что нет. Главную роль в фильме исполнит Пол Дано — он воплотит образ политтехнолога Вадима Баранова, который в 1990-х становится советником будущего президента России.

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