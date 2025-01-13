Глава NVIDIA объяснил высокую цену видеокарты RTX 5090

В честь анонса новой линейки видеокарт NVIDIA издание Szyunze взяло большое интервью у главы компании Дженсена Хуанга. Американский предприниматель ответил на ряд вопросов, связанных с чипами RTX 5000 и новых технологиях корпорации.

Одним из главных вопросов по поводу новой линейки графических ускорителей стала цена RTX 5090 в $ 2000. Дело в том, что флагман стоит в два раза дороже RTX 5080, хотя предыдущие поколения не так разительно отличались в цене. По мнению Хуанга, цена RTX 5090 полностью оправдана её мощностью. Предприниматель также отметил, что подобный чип изначально предназначен для энтузиастов, которые потратили на свой ПК куда большую сумму.

Причина проста. Если кому-то нужен лучший продукт, он всегда выберет лучшее. И наши энтузиасты не будут экономить $ 100, выбрав видеокарту попроще. Они хотят лучшее. Конечно, $ 2000 — это не маленькая сумма, это, безусловно, высокая цена. Но имейте в виду, что эта технология используется в мощном ПК в стиле большого домашнего кинотеатра. И в него вы, вероятно, уже вложили около $ 10 тыс. за монитор и звуковую систему, поэтому вам понадобится лучший графический процессор. Многие из наших клиентов просто ищут лучшее.

Продажи новых видеокарт NVIDIA стартуют в конце января. Предфлагманские модели появятся на полках магазинов чуть позже — в феврале.