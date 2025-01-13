Авторы «Разделения» уже работают над третьим сезоном сериала

Режиссёр Бен Стиллер рассказал о будущем «Разделения» — флагманского сериала Apple, стартовавшего в 2022 году. Спустя почти три года шоу возвращается на экраны: продолжение выйдет уже 17 января.

Как объяснил постановщик, работа над новыми сезонами полюбившегося зрителям проекта — очень непростая задача. Авторы несут ответственность перед аудиторией за персонажей и общее направление проекта, не растягивая историю в угоду выхода новых сезонов. Стиллер заявил, что у создателей был изначальный план по выпуску сериала, которого они придерживаются вместе со стартом работы над третьим сезоном.

У вас есть ответственность перед аудиторией за то, что вы её куда-то ведёте. Для нас это всегда было очень важно — мы изначально знали, к чему всё идёт. Apple поддерживает нас и никогда не требовала выпускать новые сезоны, пока сериал не растеряет популярность. Шоу будет выходить до тех пор, пока продолжается история, и это то, что мы держим в голове, уже работая над третьим сезоном.

Во второй сезон «Разделения» войдёт 10 эпизодов, финал состоится 21 марта.