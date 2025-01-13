Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это невероятно тяжело»: Хидео Кодзима — об авральной работе над Death Stranding 2

«Это невероятно тяжело»: Хидео Кодзима — об авральной работе над Death Stranding 2
Аудио-версия:
Комментарии

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал об усталости от разработки видеоигр. Создатель культовой Death Stranding заявил, что сейчас работает над второй частью в режиме кранчей — постоянно перерабатывает из-за свалившихся на него задач.

Как объяснил Кодзима, только среди самых важных задач у него сейчас запись японской озвучки, написание комментариев и объяснений в игре, запись интервью и различные встречи, не связанные с Death Stranding 2 напрямую. Геймдизайнер заявил, что ему тяжело даётся этот период.

Самый требовательный период разработки игры — как физически, так и морально — обычно известен как «время кранчей». Помимо сведения и записи японской озвучки, есть неизбежная куча других задач: написание комментариев, объяснений, эссе, интервью, обсуждений и не связанных с игрой работ. Это невероятно тяжело.

Death Stranding 2 выйдет уже в 2025 году на PlayStation 5. После этого проект наверняка выпустят на ПК и консолях Xbox Series.

Материалы по теме
Обзор Liar's Bar: почему игра стала главным хитом конца 2024 года
Обзор Liar's Bar: почему игра стала главным хитом конца 2024 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android