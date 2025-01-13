Вышел русский трейлер мультфильма «Твой Цвет» от автора «Формы голоса»

Кинокомпания «Русский репортаж» представила дублированный трейлер анимационного фильма «Твой Цвет». Полнометражное аниме выйдет в российский прокат уже 13 февраля.

Видео доступно во VK-группе Русский репортаж. Права на видео принадлежат «Русскому репортажу».

Аниме расскажет историю Тоцуко, старшеклассницы с удивительным даром, которая видит цвета эмоций людей вокруг. Её мир переливается оттенками счастья, восторга и умиротворения, но один цвет кажется ей особенным, словно предначертанным судьбой. Когда Тоцуко, Кими и их друг Руи создают музыкальную группу, творчество помогает друзьям понять себя и друг друга. Смогут ли они вместе найти свой настоящий цвет?

Режиссёром проекта выступила Наоко Ямада — создательница «Формы голоса» и «K-On!».