Disney снимет ещё один фильм по ремейку «Короля льва» — инсайдер

Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман поделился свежей информацией о будущих проектах компании Disney. По его данным, корпорация уже работает над новым проектом по вселенной ремейка «Короля льва».

В каком формате выйдет картина и про что она расскажет, неизвестно. Вполне возможно, речь пойдёт о приключениях Тимона и Пумбы, про которых ранее уже выходил отдельный мультсериал. Кроме того, актёры озвучки персонажей Билли Эйхнер и Сет Роген сообщали, что готовы вернуться к своим ролям в будущих проектах студии.

В декабре 2024 года состоялась премьера «Муфасы» — приквела «Короля льва». Спин-офф рассказывает о молодости Муфасы — отца Симбы. За месяц проката лента собрала всего $ 540 млн, получив смешанные отзывы от зрителей.