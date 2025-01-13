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Disney снимет ещё один фильм по ремейку «Короля льва» — инсайдер

Disney снимет ещё один фильм по ремейку «Короля льва» — инсайдер
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Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман поделился свежей информацией о будущих проектах компании Disney. По его данным, корпорация уже работает над новым проектом по вселенной ремейка «Короля льва».

В каком формате выйдет картина и про что она расскажет, неизвестно. Вполне возможно, речь пойдёт о приключениях Тимона и Пумбы, про которых ранее уже выходил отдельный мультсериал. Кроме того, актёры озвучки персонажей Билли Эйхнер и Сет Роген сообщали, что готовы вернуться к своим ролям в будущих проектах студии.

В декабре 2024 года состоялась премьера «Муфасы» — приквела «Короля льва». Спин-офф рассказывает о молодости Муфасы — отца Симбы. За месяц проката лента собрала всего $ 540 млн, получив смешанные отзывы от зрителей.

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