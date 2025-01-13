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Продюсеру аниме «Твоё имя» Коширо Ито грозит 6 лет тюрьмы за домогательства к подросткам

Продюсеру аниме «Твоё имя» Коширо Ито грозит 6 лет тюрьмы за домогательства к подросткам
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В Японии предъявили обвинение известному продюсеру Коширо Ито по делу о домогательствах и сексуальных действиях с несовершеннолетними. Одному из создателей аниме «Твоё имя» и «Судзумэ, закрывающая двери» грозит до шести лет тюремного заключения.

Ито впервые был арестован в феврале 2024 года за получение откровенных фото от несовершеннолетней. Через месяц Ито снова взяли под стражу по подозрению в сексуальных действиях с 15-летней девочкой. Журналисты утверждают, что продюсер платит большие суммы более чем 100 подросткам в обмен на фото и отношения.

Обвинение считает, что Коширо Ито пользовался незрелостью жертв, используя свои финансовые ресурсы для удовлетворения своих сексуальных желаний. Адвокаты защиты уже признали вину подзащитного в некоторых обвинениях. Приговор огласят 28 февраля.

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