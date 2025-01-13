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Самый популярный стример в мире Kai Cenat захотел приехать в Россию

Самый популярный стример на Twitch Кай Сенат захотел приехать в Россию
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Самый популярный стример в мире Kai Cenat (около 16 млн фолловеров на Twitch) на последней трансляции рассказал о желании посетить Россию.

Чат, я хочу в Россию. Не знаю почему, но я всегда хотел в Россию. Это хорошая идея? Я знаю стримеров из России. Зачем и почему? Может, из-за фильмов.

Часть зрителей Кая положительно отреагировали на его идею. Однако некоторые писали, что в России стримера сразу арестуют.

В декабре Сенат во время прямого эфира пообщался с одним из самых известных российских стримеров Вовой Братишкиным. Тогда Kai Cenat также заявлял, что планирует как-нибудь приехать в РФ, чтобы увидеться лично.

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