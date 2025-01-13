Тесты и обзоры видеокарты RTX 5090 появятся 24 января

Производитель видеокарт NVIDIA подтвердила дату, после которой технические журналисты смогут раскрыть подробности о новой модели GeForce RTX 5090 — первые тесты и обзоры выйдут 24 января.

При этом рецензии на GeForce RTX 5080 выйдут 30 января, в день старта продаж. С чем связан перенос эмбарго на такой срок, неизвестно — изначально NVIDIA разрешила рассказывать о 5080 с 21 января, но позже убедила опубликовать обзоры и результаты тестов позднее.

Новые видеокарты RTX 5000 представили в начале января. Все они появятся в продаже совсем скоро: первую модель начнут продавать уже в этом месяце, остальные — в феврале.