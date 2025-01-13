На фоне замедления YouTube в России трафик платформы резко вырос в Европе

Компания Google в своём новом отчёте о прозрачности обратила внимание на резкий рост трафика YouTube в ряде европейских стран.

Так, в Нидерландах с августа трафик увеличился на 58%, в Словакии и Сербии показатели выросли на 22% и 20% соответственно. В России же трафик YouTube упал сразу на 64% — ранее специалисты уже отмечали, что это рекордно низкие значения.

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Возможно, замедление YouTube в РФ и рост трафика в Европе связаны напрямую из-за обхода блокировок некоторыми пользователями.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что компания Google продолжает игнорировать требования ведомства о восстановлении российских каналов, а также об удалении запрещённого контента.