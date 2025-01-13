Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Базовый iPad 11 серьёзно улучшат за счёт чипа A17 Pro из iPhone 15 Pro — инсайдер

Базовый iPad 11 серьёзно улучшат за счёт чипа A17 Pro из iPhone 15 Pro — инсайдер
Комментарии

Компания Apple планирует значительно улучшить базовую версию планшета iPad 11. Устройства следующего поколения будут оснащены чипом A17 Pro — об этом сообщает инсайдер Марк Гурман.

Этот чип используется в смартфоне iPhone 15 Pro и новом iPad mini 7, который представили в октябре. Ожидается, что iPad 11 также получит увеличенный объём оперативной памяти (8 ГБ вместо 4 ГБ) — вместе с чипом это позволит работать на устройстве ИИ-системе Apple Intelligence.

Ранее в Сети появились детальные фото нового iPhone 17 в четырёх стандартных расцветках: чёрной, белой, бирюзовой и золотой. Смартфон получит новое расположение камер.

Материалы по теме
Появилось детальное фото iPhone 17 с горизонтальными камерами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android