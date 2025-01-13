Базовый iPad 11 серьёзно улучшат за счёт чипа A17 Pro из iPhone 15 Pro — инсайдер

Компания Apple планирует значительно улучшить базовую версию планшета iPad 11. Устройства следующего поколения будут оснащены чипом A17 Pro — об этом сообщает инсайдер Марк Гурман.

Этот чип используется в смартфоне iPhone 15 Pro и новом iPad mini 7, который представили в октябре. Ожидается, что iPad 11 также получит увеличенный объём оперативной памяти (8 ГБ вместо 4 ГБ) — вместе с чипом это позволит работать на устройстве ИИ-системе Apple Intelligence.

Ранее в Сети появились детальные фото нового iPhone 17 в четырёх стандартных расцветках: чёрной, белой, бирюзовой и золотой. Смартфон получит новое расположение камер.