Фильм ужасов «Носферату» выйдет в онлайне 21 января

Издание WhenToStream раскрыло дату цифровой премьеры фильма ужасов «Носферату». Новую картину Роберта Эггерса («Варяг») можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатрах Amazon Prime Video, iTunes и других сервисах уже 21 января с русскими субтитрами. В студии Focus Features пока не подтверждали эту информацию, однако дата уже появилась в коде страниц онлайн-сервисов.

Таким образом, хоррор скорее всего доберётся до стримингов спустя месяц после выхода в мировых кинотеатрах. За этот срок лента заработала более $ 130 млн, став большим хитом для студии и постановщика Роберта Эггерса.

«Носферату» — ремейк немецкой киноленты 1922 года. Фильм рассказывает историю девушки, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов». Главные роли в картине сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога Ярости») и Лили-Роуз Депп («Кумир»).