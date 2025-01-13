NVIDIA недовольна властями США из-за запрета импорта ИИ-чипов в другие страны

Производитель чипов и видеокарт NVIDIA выпустил заявление в связи с новыми ограничениями властей США — они запретили поставки мощных процессоров в ряд стран, среди которых Китай и Россия.

В NVIDIA обвинили администрацию Байдена в попытке подорвать лидерство Штатов в области новых технологий.

Этот чрезмерный контроль наложит бюрократические ограничения на проектирование и продажу на мировых рынках ведущих американских полупроводников, компьютеров, систем и даже программного обеспечения.

Компания также выразила надежду, что новый президент Дональд Трамп исправит ситуацию — в NVIDIA отметили, что во время его прошлого срока были заложены основы «для нынешней силы и успеха США в сфере искуственного интеллекта».