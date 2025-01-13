Вышел трейлер сериала «Опасные числа» — триллера Apple от сценариста «Шерлока»

Apple представила трейлер «Опасных чисел», нового сериала в жанре триллера. Премьера состоится 22 января 2025 года на Apple TV+, всего запланировано восемь эпизодов.

Сюжет расскажет о талантливом математике, который открывает способ получить доступ к любому компьютеру с помощью последовательности чисел. После этого за героем начинается охота, и учёный попадает под защиту сотрудницы спецслужб.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Главную роль математика исполнил Лео Вудалл («Белый лотос»), а представителя спецслужб сыграла Квинтесса Суинделл («Чёрный Адам»). Режиссёром шоу выступил Стив Томпсон, сценарист нескольких эпизодов «Шерлока».