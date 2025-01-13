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Трейлер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» отложили из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Трейлер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» отложили из-за пожаров в Лос-Анджелесе
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Исполнитель роли Кинглина в проектах Marvel Винсент Д’Онофрио сообщил, что трейлер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» выйдет позже запланированного из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

Новая дата релиза неизвестна — Д’Онофрио лишь сообщил, что это произойдёт «скоро». Само шоу выступит мягким перезапуском истории Сорвиголовы и должно выйти в 2025 году.

Ранее из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе отложили объявление номинантов на премию «Оскар» и перенесли съёмки второго сезона «Фаллаута». Некоторые другие мероприятия в Голливуде также были отменены, пока пожарные продолжают борьбу с опасной стихией.

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