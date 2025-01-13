Бывший капитан VP Джейм стал снайпером PARIVISION по CS2
Киберспортивная организация PARIVISION анонсировала новый состав по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.
Коллектив PV представил трёх новых игроков ростера. К команде присоединились Эмиль nota Москвитин и Александр TRAVIS Тимкив из AMKAL Esports, а также бывший капитан Virtus.pro Джами Jame Али. При этом роль лидера в данном составе на себя возьмёт Алексей Qikert Голубев.
Состав PARIVISION по CS2:
- Эмиль nota Москвитин;
- Александр TRAVIS Тимкив;
- Джами Jame Али;
- Алексей Qikert Голубев;
- Андрей BELCHONOKK Ясинский;
- Дастан Dastan Акбаев (тренер).
Новый состав PV по CS2 дебютирует на онлайн-турнире YaLLa Compass Winter 2025 в матче с командой Metizport 16 января.
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