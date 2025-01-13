Бывший капитан VP Джейм стал снайпером PARIVISION по CS2

Киберспортивная организация PARIVISION анонсировала новый состав по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Коллектив PV представил трёх новых игроков ростера. К команде присоединились Эмиль nota Москвитин и Александр TRAVIS Тимкив из AMKAL Esports, а также бывший капитан Virtus.pro Джами Jame Али. При этом роль лидера в данном составе на себя возьмёт Алексей Qikert Голубев.

Состав PARIVISION по CS2:

Эмиль nota Москвитин;

Александр TRAVIS Тимкив;

Джами Jame Али;

Алексей Qikert Голубев;

Андрей BELCHONOKK Ясинский;

Дастан Dastan Акбаев (тренер).

Новый состав PV по CS2 дебютирует на онлайн-турнире YaLLa Compass Winter 2025 в матче с командой Metizport 16 января.