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Бывший капитан VP Джейм стал снайпером PARIVISION по CS2

Бывший капитан VP Джейм стал снайпером PARIVISION по CS2
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Киберспортивная организация PARIVISION анонсировала новый состав по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Коллектив PV представил трёх новых игроков ростера. К команде присоединились Эмиль nota Москвитин и Александр TRAVIS Тимкив из AMKAL Esports, а также бывший капитан Virtus.pro Джами Jame Али. При этом роль лидера в данном составе на себя возьмёт Алексей Qikert Голубев.

Состав PARIVISION по CS2:

  • Эмиль nota Москвитин;
  • Александр TRAVIS Тимкив;
  • Джами Jame Али;
  • Алексей Qikert Голубев;
  • Андрей BELCHONOKK Ясинский;
  • Дастан Dastan Акбаев (тренер).

Новый состав PV по CS2 дебютирует на онлайн-турнире YaLLa Compass Winter 2025 в матче с командой Metizport 16 января.

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