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«ВКонтакте» и «Авито» включили в список пиратов в отчёте торгового представительства США

«ВКонтакте» и «Авито» включили в список пиратов в отчёте торгового представительства США
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Российская социальная сеть «ВКонтакте» и интернет-сервис по продаже товаров «Авито» включили в ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США.

Согласно отчёту, «ВКонтакте» с 2022 года отказывается работать с американскими правообладателями и удалять пиратский контент. Авторы документа считают, что «Авито» также не реагирует на запросы и отказывается бороться с продажей контрафакта.

В список также попали торрент‑трекер Rutracker, файлообменник Rapidgator и ряд других русскоязычных сервисов. Помимо России, в торговом представительстве США считают «проблемными» рынками Китай, Индию и Турцию.

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