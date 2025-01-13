«ВКонтакте» и «Авито» включили в список пиратов в отчёте торгового представительства США

Российская социальная сеть «ВКонтакте» и интернет-сервис по продаже товаров «Авито» включили в ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США.

Согласно отчёту, «ВКонтакте» с 2022 года отказывается работать с американскими правообладателями и удалять пиратский контент. Авторы документа считают, что «Авито» также не реагирует на запросы и отказывается бороться с продажей контрафакта.

В список также попали торрент‑трекер Rutracker, файлообменник Rapidgator и ряд других русскоязычных сервисов. Помимо России, в торговом представительстве США считают «проблемными» рынками Китай, Индию и Турцию.