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Сериал «Демис и Марина» на ТНТ — когда выйдет, сколько серий, расписание

Комедийное шоу «Демис и Марина» стартовало на ТНТ
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Вечером 13 января на телеканале ТНТ состоялась премьера скетчкома «Демис и Марина» с резидентами Comedy Club Демисом Карибидисом и Мариной Кравец.

В юмористическом шоу они сыграют сами себя. Каждый эпизод сериала будет представлять собой отдельную историю — туда войдут закулисье шоу-бизнеса и обычные бытовые ситуации, с которыми Демис и Марина будут справляться с помощью чувства юмора. Режиссёром выступил Александр Абдуллаев.

В день премьеры зрители увидят две первых серии по полчаса, всего их будет 10. Весь сезон «Демиса и Марины» вместе с двумя финальными эпизодами ТНТ покажет в пятницу, 17 января.

Расписание выхода сериала «Демис и Марина»

День, время московскоеСерии
Понедельник, 13 января, с 20:001–2-я серии
Вторник, 14 января, с 19:001–4-я серии
Среда, 15 января, с 19:003–6-я серии
Четверг, 16 января, с 19:005–8-я серии
Пятница, 17 января, с 16:001–10-я серии
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