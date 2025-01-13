Комедийное шоу «Демис и Марина» стартовало на ТНТ

Вечером 13 января на телеканале ТНТ состоялась премьера скетчкома «Демис и Марина» с резидентами Comedy Club Демисом Карибидисом и Мариной Кравец.

В юмористическом шоу они сыграют сами себя. Каждый эпизод сериала будет представлять собой отдельную историю — туда войдут закулисье шоу-бизнеса и обычные бытовые ситуации, с которыми Демис и Марина будут справляться с помощью чувства юмора. Режиссёром выступил Александр Абдуллаев.

В день премьеры зрители увидят две первых серии по полчаса, всего их будет 10. Весь сезон «Демиса и Марины» вместе с двумя финальными эпизодами ТНТ покажет в пятницу, 17 января.

Расписание выхода сериала «Демис и Марина»

День, время московское Серии Понедельник, 13 января, с 20:00 1–2-я серии Вторник, 14 января, с 19:00 1–4-я серии Среда, 15 января, с 19:00 3–6-я серии Четверг, 16 января, с 19:00 5–8-я серии Пятница, 17 января, с 16:00 1–10-я серии