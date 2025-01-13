Ольмо, Мудрика и Хесуса Наваса удалили из EA Sports FC 25

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 25 удалили нескольких игроков из режима карьеры. Дани Ольмо, Хесус Навас и Михаил Мудрик теперь также недоступны и в быстрых матчах.

Навас завершил карьеру, Мудрик же пропал из футсима из-за положительного теста на допинг. Дани Ольмо тоже убрали, хотя «Барселоне» разрешили заявить его на сезон. При этом платные карточки футболистов в режиме Ultimate Team остались в игре.

В начале января EA выпустила седьмой крупный патч для FC 25. Авторы игры исправили ряд серьёзных ошибок после многочисленных жалоб на вылеты и слабое соединение, а также невозможность сделать замены в матче.