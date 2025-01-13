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В ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion переработают основные механики — СМИ

В ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion переработают основные механики — СМИ
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Журналисты портала MP1st выяснили некоторые детали предстоящего ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion — по их информации, игру полностью перерабатывают.

Новую версию Oblivion создают на движке Unreal Engine 5, при этом геймплей TES 4 получит кардинальные изменения. Среди прочего, будут переработаны механика блокировки вдохновением, стрельба из лука, реакции врагов на удары и система выносливости. Ремейк также получит современный интерфейс и показатель стелса.

О разработке улучшенной версии The Elder Scrolls IV: Oblivion сообщали ещё летом 2023 года. Инсайдеры предполагают, что проект выйдет до конца 2025-го.

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