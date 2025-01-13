Вышел финальный трейлер фильма ужасов «Присутствие» — релиз в России уже 23 января

Кинокомпания Neon представила финальный трейлер фильма ужасов «Присутствие». Премьера одного из самых новаторских хорроров последних лет состоится уже 23 января — в том числе в России.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

«Присутствие» расскажет историю семьи, которая заселяется в новый дом и обнаруживает в нём привидение. Главной особенностью проекта стала камера, которая показывает события от лица призрака, а не лица от его жертв.

Главные роли в проекте сыграли Люси Лью («Убить Билла»), Крис Салливан («Это мы»), Каллина Лян («Основание») и Джулия Фокс («Призраки»). Режиссёром выступил Стивен Содерберг («Больница Никербокер»).