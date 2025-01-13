Номинантов на «Оскар»-2025 объявят на шесть дней позже из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Американская киноакадемия объявила об очередном переносе анонса номинантов на «Оскар»-2025. Теперь главные фильмы года назовут 23 января — на шесть дней позже запланированного. Вместе с этим голосование за номинантов внутри киноакадемии также продлили до 17-го числа.

Как и в предыдущий раз, всему причиной стали лесные пожары в Лос-Анджелесе, которые продолжаются с начала января. Сама церемония вручения наград всё ещё намечена на 2 марта, если в дело не вмешаются дополнительные обстоятельства.

7 января правительство Лос-Анджелеса объявило чрезвычайное положение в городе после того, как в районе Пасифик-Палисейдс вспыхнул мощный лесной пожар. За первые двое суток из города эвакуировались более 30 тысяч человек, а ущерб штату Калифорния оценивается примерно в $ 150 млрд.