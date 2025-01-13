Авторы «Цивилизации 7» раскрыли особенности Екатерины Великой

Студия Firaxis представила первый взгляд на исторического лидера Екатерину Великую из игры Civilization 7. Она выступит одной из возможных правительниц на запуске стратегии, причём повелевать она сможет не только Россией, но и любой другой выбранной страной.

Видео доступно на YouTube-канале Sid Meier's Civilization. Права на видео принадлежат Firaxis.

Так, ролик посвящён основным особенностям Екатерины. Правительница получает дополнительные бонусы за клетки с тундрой, а специальные здания под руководством лидера оснащены ещё одной ячейкой для великих произведений. Города, возведённые под её руководством в тундре, также получают 25% дополнительных очков науки от культурного развития.

«Цивилизация 7» выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа.