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Последний игрок покинул состав Cloud9 по Counter-Strike 2

Последний игрок покинул состав Cloud9 по Counter-Strike 2
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Активный состав Cloud9 по Counter-Strike 2 лишился последнего игрока. Информация появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Последним игроком в активном ростере C9 оставался россиянин Тимофей interz Якушин, однако и он покинул организацию. Где киберспортсмен продолжит карьеру, не уточняется.

Пока неизвестно, планируют ли «клауда» продолжать выступление на про-сцене CS2. Новые игроки клуба в трансферное окно не были представлены.

Состав C9 по CS2 на данный момент:

  • Константин groove Пикинер (тренер);
  • Илья Perfecto Залуцкий (запас).

Что касается других игроков бывшего состава C9, Кайсар ICY Файзнуров перешёл в Virtus.pro, Сергей Ax1Le Рыхторов и Кирилл Boombl4 Михайлов присоединились к BetBoom Team, а Никита HeavyGod Мартыненко стал частью G2 Esports.

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