Две российские команды получили прямое приглашение на американский чемпионат по Dota 2

Турнирный оператор ESL анонсировал коллективы, получившие прямые приглашения на топ-турнир ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.

Четыре лучшие команды EPT-рейтинга выступят на LAN-ивенте в Роли, США. Оставшиеся восемь участников соревнования определятся по итогам региональных квалификаций, которые пройдут в онлайн-формате с 16 по 20 января.

Прямые приглашения на ESL Raleigh по «Доте»:

PARIVISION (Россия) ;

; BetBoom Team (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток);

Team Liquid (Швеция).

Престижный чемпионат ESL One Raleigh 2025 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 апреля в городе Роли, США. В рамках соревнования 12 команд разыграют 27 920 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.