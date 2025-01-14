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Анонсирован первый ивент по Counter-Strike 2 на 2027 год

Анонсирован первый ивент по Counter-Strike 2 на 2027 год
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Румынский турнирный оператор PGL объявил о проведении топ-турнира по Counter-Strike 2 в январе 2027 года. Анонс состоялся в социальных сетях организатора киберспортивных соревнований.

Как сообщают представители PGL, престижный чемпионат пройдёт в период с 13 по 25 января 2027 года. Организаторы планируют собрать лучшие команды по CS2 со всего мира. Матчи турнира будут транслироваться на множестве платформ.

На текущий момент информации о таких деталях соревнования, как место проведения, призовой фонд, участники и билеты, нет. Турнирный оператор сообщил, что все подробности появятся в социальных сетях PGL позже.

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