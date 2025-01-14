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Расписание первого дня отборов к BLAST Bounty Spring 2025 по CS2 — Spirit против Fnatic

Сегодня, 14 января, начинается онлайн-этап чемпионата BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Первый топ-турнир нового сезона начнётся с четырёх best-of-3 встреч. Победители матчей на один шаг приблизятся к LAN-части чемпионата, а проигравшие покинут соревнование.

Расписание BLAST Bounty Spring 2025 по CS2 на вторник, 14 января:

14:00. FlyQuest (Австралия) — MIBR (Бразилия);

16:30. 3DMAX (Франция) — HEROIC (Европа);

19:00. Team Liquid (Северная Америка) — 9Pandas (Россия) ;

; 21:30. Team Spirit (Россия) — Fnatic (Европа).

Онлайн-стадия BLAST Bounty пройдёт в период с 14 по 19 января. Победители каждого матча получат денежные призы, а восемь лучших составов отберутся на LAN-стадию в Копенгагене, Дания.