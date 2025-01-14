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Тираж ремастера культовой стратегии Stronghold превысил 500 тысяч копий

Тираж ремастера культовой стратегии Stronghold превысил 500 тысяч копий
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Firefly Studios сообщила, что продажи ремастера культовой стратегии Stronghold превысили 500 тысяч копий. На реализацию этого игре потребовалось чуть более года.

По словам команды, она благодарна геймерам за поддержку. Студия надеется, что и дальше продолжит выпускать качественные проекты для своих поклонников.

Вот так начало недели! С восторгом сообщаем, что уже продано более 500 тыс. копий Stronghold: Definitive Edition. Мы очень рады, что вам так понравилась игра, и желаем, чтобы хорошие времена в Firefly Studios не прекращались.

В Steam у ремастера Stronghold 82% положительных отзывов: большая часть людей осталась довольна игрой.

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