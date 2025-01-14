Фильмы «Ужасающий 2» и «Ужасающий 3» выйдут в российских онлайн-кинотеатрах 15 января

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил, что уже 15 января для просмотра станут доступны «Ужасающий 2» и «Ужасающий 3». Обе ленты выпустят на сервисе с озвучкой на русском языке.

Премьера «Ужасающего 3» в кинотеатрах России состоялась ещё 10 октября 2024 года.

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока люди засыпают в канун праздника.

Режиссёром и сценаристом ленты вновь выступил Дэмиен Леоне, снявший первые две части. Главные роли в ленте сыграли Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.