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Фильмы «Ужасающий 2» и «Ужасающий 3» выйдут в российских онлайн-кинотеатрах 15 января

Фильмы «Ужасающий 2» и «Ужасающий 3» выйдут в российских онлайн-кинотеатрах 15 января
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил, что уже 15 января для просмотра станут доступны «Ужасающий 2» и «Ужасающий 3». Обе ленты выпустят на сервисе с озвучкой на русском языке.

Премьера «Ужасающего 3» в кинотеатрах России состоялась ещё 10 октября 2024 года.

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока люди засыпают в канун праздника.

Режиссёром и сценаристом ленты вновь выступил Дэмиен Леоне, снявший первые две части. Главные роли в ленте сыграли Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.

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